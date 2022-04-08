去年廣受市民喜愛的新北運動熱區，採固定時間與地點免費運動課程，讓市民養成規律運動習慣，建立健康生活型態，今年開課的地點也從板橋擴展至其他行政區，包含新莊、五股、林口、土城、三重、中和都有系列課程，從4月開始到10月底，陸續開設多元免費室內外運動課程，提供市民多樣的體育運動選擇，超過340小時的免費課程，還能集點抽大獎，不定期還有金牌選手驚喜課程，鼓勵大家一起加入規律運動行列。

免費運動課程還能集點抽大獎。(圖/新北市政府體育處提供)

新北市體育處長洪玉玲表示，配合中央運動i臺灣2.0專案推廣全民運動，今年規劃系列課程，結合民間專業運動經營團隊，包括森林跑站、Waypoint、迪卡儂等運動品牌，從新北運動聚點出發，擴展至鄰近區域，從點到面打造運動城市，免費運動課程4月開跑，今年以「區動城市」為宣傳主題，涵蓋新北多個行政區，每週都有新的課表，還有結合運動名人的「金牌選手」課程，有機會一睹運動明星風采。

全民運動推廣 銀髮族樂活運動課程。(圖/新北市政府體育處提供)

體育處說明，4月份首波課程開始，迪卡儂三重店4月2日推出金牌選手課程，邀請到台灣排球史上最強雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰，跟球迷粉絲一起互動體驗，透過排球運動以趣味方式同歡，還有搭配排球講座課程，讓市民從不同的面相認識競技體育，接下來不定期都會特殊專長項目的金牌選手課程，為大家帶來運動不同面向的樂趣，每場次名額有限請大家儘早報名。

4月份將金牌選手課程邀請到台灣排球史上最強雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰。(圖/新北市政府體育處提供)

金牌選手課程在趣味排球運動體驗後，還有排球講座分享會。(圖/新北市政府體育處提供)

課程內容豐富，包括有氧舞蹈、肌力、跑步、球類、運動防護及伸展放鬆課程等，還有女性專屬跑班、兒童主題課程，及針對銀髮族的樂齡運動等，免費多元的課程，還有集點換贈品活動，累積越多運動點數，就有機會抽大獎，落實防疫優先實聯制，鼓勵市民提早線上登記報名，各場地的主題課程將持續到10月份，中間也將不定時穿插快閃活動，詳細動資訊請持續追蹤臉書粉專【新北運動聚點】。

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