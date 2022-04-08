前南韓女團「少女時代」成員潔西卡（Jessica，鄭秀妍），退出少女時代後就積極朝向大陸及自創服飾品牌發展，近日也傳出她即將登上大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第三季引起陸、韓網友熱烈討論。不過，先前曾有韓國媒體報導她將以「朝鮮族」的身分參賽並非韓國，引起韓國網友砲轟，沒想到事隔3日她也悄悄更改了微博的簡介，再度掀起論戰。

已許久沒推出作品的潔西卡，先前就遭到南韓媒體爆料即將以「朝鮮族」而非「韓國」的身分，登上大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，但她都沒有多做回應直到4日才透過經紀公司證實消息是真的，但否認「朝鮮族」一事，他們也向節目方要求說法，得到的回應同樣是「從未將Jessica標為朝鮮族」，因此經紀公司無奈表示「有人製作了假名單惡意散播，讓潔西卡無端遭到韓國網友批評跟攻擊」。

但沒想到事隔3天，就被眼尖的大陸網友發現潔西卡悄悄更改了微博簡介，剛開始她的介紹中清楚地用繁體中文寫下「韓國歌手、演員、品牌Blanc&Eclare創作總監」，沒想到之後全改成簡體中文，並將「韓國」兩個字刪除，讓外界認定她想全力朝向大陸發展，因此不少大陸網友看到後紛紛大讚「女王實在太帥了」、「這態度我喜歡」、「整個打臉韓國人」、「韓網大概又要炸鍋了」、「其實姊的國籍是美國」、「她本來就是韓裔美國人，沒毛病」。

另外，潔西卡證實參加節目錄影後，拍攝現場也聚集了許多粉絲圍觀，親切的她只要一現身就會立即與粉絲們打招呼，展現超強親和力，也獲得大批網友的讚賞。