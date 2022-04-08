【旅奇傳媒/編輯部報導】景色優美的花東，一直是國內旅遊最具療癒力的區域之一，除了公路、鐵道、單車、海上之外，過往想從高空俯瞰，就是選擇熱氣球或輕航機體驗，現在國內旅遊的新選擇出現了，搭乘新款小型飛機，臨窗舒適的翱翔在花東縱谷吧！

▲搭乘輕型飛機，來一趟新視野的高空之旅。 圖：鼎運旅遊／提供

台灣有許多超過3000公尺以上的高山，約260座，我們的高空山脈究竟有怎麼樣的神秘面紗，應該是多數人未曾近距離欣賞過的，現在透過旅遊業者攜手安捷航空推出飛行體驗，可更深入的看山看海，搭乘輕型飛機來一趟俯視花東縱谷及海岸線的空中導覽！

▲專機體驗花東縱谷飛行，可選擇花東海岸線或綠島蘭嶼離島線。 圖：鼎運旅遊／提供

鼎運旅遊指出，空中導覽會有專人詳細解說，讓旅客從高空近距離俯視花東縱谷及海岸線時，透過座位旁的大面窗戶，更清楚認識各山脈及花東海岸的樣貌，每次導覽行程約30至60分鐘。

搭配使用安捷航空全新小型飛機，一次可載運9位客人，每一趟飛行皆搭配兩位機師教官，體驗低空壯麗的震撼感，專機體驗，感受臺灣花東縱谷的壯麗！2022年4月開始運行，預計每週四、五、六、日出發，每天3個航次（09:00/10:00/11:00），安捷航空飛越花東大縱谷專機遊覽，使用全新飛行器，引進義大利製造的雙螺旋槳新機P2012，通過歐盟航空安全總署（EASA）及美國聯邦航空總署（FAA）認證，是近年來全球最新款的雙發動機種之一。

邀請您一起飛越臺灣的土地，還可享用池上小農職人香米、宜蘭斑比山丘小鹿探訪，來一趟輕奢的全新體驗。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）