美國眾議院議長裴洛西據傳將於週日（10日）訪問台灣，不過卻因為確診新冠肺炎而延後亞洲訪問行程。外交部今天表示，已請我國駐美代表處轉達我方誠摯的慰問，並祝願裴洛西議長早日康復。

綜合外媒報導，83歲的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）週四經發言人證實，採檢新冠肺炎呈陽性，目前沒有任何症狀。裴洛西的副幕僚長哈米爾（Drew Hammill）稍早在推特發文寫下，「議長本身已經完全接種3劑疫苗，目前沒事，感謝疫苗強大的保護力。」