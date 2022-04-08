台中疫情嚴峻 兩所高中分別停課一天與十天

新冠肺炎本土疫情持續延燒！新社地區日前有北部民眾住宿確診，住宿家庭兩位就讀新社高中的同學確診。市長盧秀燕今天指出，新社高中今起停課十天；另弘文高中有3位同學連假期間北上找朋友，台北朋友確診，弘文高中今起預防性停課一天。全國疫情非常嚴峻，全市民眾或進入台中市的香客，務必遵守相關防疫規定。

台中市長盧秀燕關心遶境活動的防疫安全，上午特地前往大甲火車站及大甲鎮瀾宮視察繞境活動防疫情形，並參拜祈求遶境平安順利、疫情遠離。

盧秀燕說，中市是全國第二大城市，有一位北部民眾日前到新社地區家庭住宿，北部民眾前兩天確診，新社家庭居家隔離並進行篩檢，結果被住宿家庭有兩位就讀新社高中國中部的同學確診，今天開始新社高中停止上課十天，班級同學進行PCR。

盧秀燕指出，今天除新社高中停課十天外，住宿家庭就讀新社國小及新社幼兒園預防性停課一天；新社地區今天並成立前進指揮所，派出人員到新社地區設前進指揮所及快篩站，希望疫情不要擴大，只要有風險及可能性就匡列起來。

盧秀燕強調，日前連假期間，弘文高中有三位同學到台北找朋友，台北朋友已經確診，這三位同學今天會進行PCR篩檢工作，弘文高中今天預防性停課一天。全國疫情非常嚴峻，全市民眾或進入台中市的香客，務必遵守相關的防疫規定。