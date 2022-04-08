綜合外媒報導，當地時間7日上午10點，哥斯大黎加胡安聖瑪麗亞國際機場（Aeropuerto Internacional Juan Santamaría）一架由德國郵政DHL（Deutsche Post AG）集團運營的波音757-200F機型貨機在起飛後發生故障，隨即迫降回機場，沒想到在降落時機身突然不穩出現了180度大迴旋，隨即機身就斷為兩節，畫面十分驚悚。

波音757-200F機型貨機迫降直接斷成兩截

DHL公司表示，機上2名人員沒有受傷，但有1名為以防萬一正在接受檢查。哥斯大黎加民航局副局長路易斯（Luis Miranda Munoz）說，這架飛機顯然是在液壓系統出現故障時起飛往瓜地馬拉，也讓飛機在起飛後不久就要迫降。

胡安聖瑪麗亞國際機場也在事件發生後隨即關閉，在當地時間下午3點30分重新開放，有大約8500名乘客和57架商業和貨運航班受到影響。DHL與機場將合力搬運這架飛機，並調查事故原因。