「國寶歌王」文夏因器官衰竭6日晚11點於睡夢中辭世，享耆壽94歲，對此，屏東縣長潘孟安表示，還記得過去立委時期，文夏也曾特地南下為他站台獻唱，更陪伴許多年輕樂團的成長，都是珍貴的回憶。

潘孟安昨（7日）在臉書發文表示，7日是言論自由日，文夏一生曾灌唱1200多首台語歌曲，過去戒嚴38年期間，全國被禁最多歌曲的歌手就是文夏老師，一共被禁了99首歌。文夏的歌曲，不論是《黃昏的故鄉》或《媽媽請你也保重》等，只要是台灣人都會唱，更一遍又一遍在他耳畔縈繞，當時政府越禁，咱就唱得越大聲。

潘孟安進一步指出，《黃昏的故鄉》對每個人而言，都有不同的生命意義，是離鄉遊子的思鄉情懷，更是台灣人為國家民主改革而擔受的委屈之聲，透過文夏的歌聲，讓這份心情傳到家家戶戶甚至全世界，所有曾經滯留海外、飄泊異鄉的旅人，聽到這首歌都會思念起心愛的台灣土地與家人。

對於文夏對台灣貢獻，潘孟安感性稱，1957年，29歲的文夏推出台灣流行歌壇第一張可收錄8首歌的黑膠唱片，可以說是台灣流行歌手的先驅，後來，文夏的歌聲，忽然成了絕響。那時，還是戒嚴的年代，文夏的許多歌曲作品被禁唱、禁播，文夏曾說：「聽得懂台語的台灣，不能唱台語歌，可以唱歌的地方，台下聽眾卻聽不懂台語」。

潘孟安強調，言論自由是社會進步的重要基石。謝謝「寶島歌王」用歌聲陪伴世世代代的台灣人走過風雨、見證自由，讓台灣的民主自由如黑膠唱片般永遠轉動，一代一代傳承這份得來不易的價值。