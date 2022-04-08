Android手機用戶小心！Google Play商店認證11款App藏有木馬程式，恐怕會竊取手機用戶的密碼、銀行帳戶等個資，預估總下載人數超過6000萬人。雖然Google在發現後已將這些惡意App從Play商店刪除，但並沒有限制不能再重新上架，所以建議大家要注意不要安裝。

綜合外媒報導，Google從去年開始就已經陸續的將11款可能藏有木馬程式的惡意App從Play商店刪除，因為這11款App恐怕會竊取手機用戶的電子郵件、電話號碼、銀行帳號、密碼、GPS定位等資訊，目前估計受害人數超過6千萬人，並且還不斷再增加。

這11款惡意程式涵蓋類別不盡相同，包含測速相機、無線遙控電腦滑鼠、指南針、天氣工具、時鐘等，以下為詳細列表。

1：Speed Camera Radar

2：Al-Moazin Lite (Prayer Times)

3：WiFi Mouse (remote control PC)

4：QR & Barcode Scanner

5：Qibla Compass - Ramadan 2022

6：Simple weather & clock widget

7：Handcent Next SMS-Text w／MMS

8：Smart Kit 360

9：Al Quran MP3 - 50 Reciters & Translation Audio

10：Full Quran MP3 - 50+ Languages & Translation Audio

11：Audiosdroid Audio Studio DAW

雖然Google在2021年10月發現後已將其刪除，但並未限制不能重新上架，因此目前多數App已經重回Play商店，但不確定是否已經不具備侵入性，所以還是建議不要安裝，還有已下載者盡快刪除。