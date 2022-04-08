男星劉畊宏2017年帶著4歲女兒「小泡芙」《爸爸去哪兒5》翻紅，去年全家人正式移居上海，展開全新生活，並把事業重心放在經營健身中心和咖啡廳，熱愛運動的他近日開直播教大家如何維持身材，沒想到直播到一半就被禁播，據悉是身穿緊身上衣激凸，踩到紅線所導致。

劉畊宏夫妻日前開直播，教導大家如何在疫情期期間，能在家中不用到健身房，就能維持好身材，只見他穿著白色緊身無袖T恤，搭配一條红色短褲，老婆王婉霏也是穿著同款色系的造型，沒想到兩人揮汗如雨示範運動的過程中，就突然遭到禁播，畫面頓時全黑寫著「主播暫時離開」的字句，讓所有觀眾看的一頭霧水。

劉畊宏直播過程疑似激凸遭禁播。（微博）

至於劉畊宏內容並無不合規定，為何會遭到禁播？有網友指出應該是他穿著緊身上衣，運動時明顯激凸，被官方依「哺乳期擦邊球」規範，判定「穿著不合格」才會遭停播，消息曝光後，立刻引起網友討論，紛紛留言：「完全是被坑了」、「穿緊身背心會被禁，那不如就脫了吧」、「這樣有誰以後還敢直播做運動」、「是不是有點過頭了」。

劉畊宏夫妻改換穿羽絨外套直播，笑翻一票網友。（微博）

沒想到劉畊宏夫妻立刻改換新帳號，並換穿羽绒外套直播，似乎刻意要掩飾鍛鍊出成果的胸肌，以及避免再次「走光」，而這個舉動把直播間的觀眾全逗笑了，直呼是直播史上看過最奇葩的一幕。