一名年僅24歲的女網友，北漂到台北工作2年，月領6至7萬的薪水，每個月要繳房租及學貸，固定開銷為11000元，她靠著5招存到人生第一桶金，包括降低物慾、煮飯帶便當、存款集中在有高利息的銀行、學習投資及記帳，看著銀行帳戶的百萬存款，她坦言「真的很開心」。

原PO昨（7）日於論壇《Dcard》透露今年24歲，大學北漂到台北念書，大學期間靠打工賺生活費，畢業時存款僅10萬元，出社會第一分工作薪水為6至7萬，每個月要繳房租、學貸，基本開銷為11000元，但她工作2年靠5招存到人生第一桶金，包括降低物慾、煮飯帶便當、存款集中在有高利息的銀行、學習投資及記帳。

原PO指出，瀏覽網路購物時，常常只是把商品丟到購物車，沒有馬上結帳，因為過一段時間就不會想買，能省下不必要的花費；她平常周一至周五都會自己帶便當，花300元買食材自己下廚，有時候可以吃4天，假日偶爾跟男友吃好一點，就不會花太多錢。

原PO說，她把薪水都集中在高利息的銀行內，每個月可領到幾百元的利息。另外，她出社會半年後開始定期定額買ETF，也學習操作買股票，她建議大學生可以試著學習投資、存股，「現在回想起來，覺得大學沒有開始投資太可惜了」。

最後她強調，存錢最重要的是一定要記帳，可以檢視自己每個月支出、收入，也能審視哪些花費需要減少，靠自己努力存到百萬，她坦言「真的很開心」。

文章上線後，引發網友也紛紛留言，「24歲存第一桶金好厲害」、「你好棒！加油加油」、「其實跟理財沒什麼關係，重點是開源，而且妳月薪6萬比一堆人高了，算算省一點的話，一年存個40幾萬不是問題」、「月薪6至7萬？比我當護理師薪水還高」、「到底是什麼職業，薪水可以6至7萬」、「想問什麼工作6至7萬？我做司法官操得跟狗一樣，一個月也才10萬」。