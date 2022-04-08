有線電視業者北都TaipeiNet宣布，即日起特別推出半年短約的上網方案，且為確保用戶健康，只要客戶透過信用卡或「一卡通MONEY」線上繳費，同時使用「一卡通MONEY」綁定訂單編號，就有機會獲得Apple HomePod mini和家樂福禮券2000元等多項大獎。

新冠疫情再度爆發，不僅許多學校因為有學生確診而停課，也讓一些企業啟動居家上班，減少人與人接觸機會。

北都TaipeiNet表示，由於國內疫情再度升溫，隨著居家辦公或上課的需求升高，特別推出光纖上網半年短約服務，其中包含120M、300M、600M、1G等速率，相當適合居家辦公或家庭上網用戶，其中300M以上的速率是採用FTTH真光纖到府架構，可以滿足全家人同時連線WiFi也不怕會有停頓的狀況。

且為了滿足民眾在家防疫的各項需求，4月18日起申辦半年短約上網方案，即可免費體驗觀看百台頻道的有線電視服務，其中300M以上的速率再加碼免費體驗升級4k安卓機上盒，讓民眾可以直接用電視大螢幕來追網路影劇，絕對符合疫情宅在家裡的娛樂首選。

北都TaipeiNet指出，為確保客戶身體健康，已經要求外勤員工每天出勤前必須測量體溫，施工時務必配帶口罩，且定時要用酒精消毒。

考量到許多客戶對於親自到超商繳費會擔心與人接觸，除了透過信用卡和台灣pay 線上刷卡外，即日起，官方網站也推出與一卡通公司合作的「一卡通MONEY」線上繳費，客戶只要綁定繳費訂單編號，日後就會自動跳出繳費提醒訊息，讓客戶無論再忙都不用擔心會發生忘記繳費的情況。