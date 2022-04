現代人手機不離身,手機裡也會安裝許多App軟體方便使用,不過近日有外媒指出,Google Play商店已認證11款Android手機App藏有木馬病毒,恐會竊取使用者的個人資料,累積總下載人數已突破6千萬人。

綜合外媒報導,Google從去年開始就已陸續針對這11款可能藏有木馬病毒的惡意軟體從其Google Play商店下架,主因是這些惡意App恐會竊取使用者的網路銀行銀行帳號密碼、電子郵件及電話號碼等個人資料,進而侵害使用者的帳戶甚至盜刷。

報導指出,目前總下載人數已超過6千萬人,由於Google已進行下架,但沒有限制未來不能重新上架,因此傳出有部分App已經重回Google Play商店,呼籲用戶將App刪除不要安裝。

被點名藏有木馬病毒的App軟體,包括Speed Camera Radar、Al-Moazin Lite (Prayer Times)、Wi-Fi Mouse (remote control PC)、QR & Barcode Scanner (developed by AppSource Hub)、Qibla Compass - Ramadan 2022、Simple weather & clock widget (developed by Difer)、Handcent Next SMS-Text with MMS、Smart Kit 360、Al Quran MP3 - 50 Reciters & Translation Audio、Full Quran MP3 - 50+ Languages & Translation Audio及Audiosdroid Audio Studio DAW等11款軟體。