近期上海疫情嚴重問題對於營運影響不太，台資租賃業者表示，因為新冠疫情已經有2年了，這2年來，各家公司都想到因應辦法，目前上海疫情尚未對公司營運造成負面影響。

中租控股2021年底在大陸已有52個據點，今年將再增加4個，而去年自大陸獲利總計是126.22億元（除了仲利國際之外，還有其他事業單位）已超過台灣的119.62億元及東協的22.97億元，是中租控股重要獲利來源。

對於台灣疫情因應及上海因疫情封城影響，中租控股表示，對於台灣疫情因應，核心幕僚持續遠距、業務單位行動上班，雙北、基隆、桃園單位分流彈性上班、亦啟動人員遠距上班。至於大陸疫情影響，中租控股也表示，因應新冠疫情起伏，於當地已發展運行一套機制、模式，並透過視訊和遠距執行業務，因此可維持動能正常營運。

其他台資租賃公司也表示，因新冠疫情已持續二年多了，各台資租賃公司早已有因應策略，因此，疫情或者封城對台資租賃營運影響並不大，不過，未來台資租賃業未來有許多挑戰。

台資租賃業者表示，目前比較擔心的是，各省融資租賃監管實施細則寬嚴不一，造成對外資投資租賃公司合規困難性倍增，對台資租賃公司有不小衝擊。此外，跨省設分公司要實收資本額5億人民幣及當地繳稅，對目前台資租賃公司總部型經營方式將有不小改變。以後應該是「大者恆大」，小租賃公司可能無法繼續經營下去被合併或清算。