儘管陸股近二年表現不佳，但大陸內需產業營運持續轉佳，使得台資租賃獲利持續成長，據統計，扣除一家尚未公布外，24家台資租賃業2021年稅後盈餘近新台幣165億元，較2020年全年107億元成長逾5成。

近二年新冠疫情襲捲全球，台資租賃公司除了在2020年上半年曾因疫情，使營運受到明顯影響，之後台資租賃公司營運則漸入佳境，到去年第三季底，台資租賃公司只剩一家虧損，截至去年年底，所有已公布財報的台資租賃公司不但正報酬率，而且有10家獲利成長率都逾40％。

根據統計，在大陸台資租賃業2021年有9家台資租賃公司獲利逾1億元，其中表現最佳公司依然是中租控股旗下仲利國際，去年獲利即高達125.25億元，較前一年成長46.9％，其獲利不但是台資租賃公司獲利最佳的公司，而且該公司獲利首次超過百億元。此外，獲利超過億元的公司還有仲津國際、和運國際租賃、裕融國際、台駿國際、台新租賃、仲信國際、裕國融資以及領航租賃等。

而且更有3家租賃公司─裕國融資、格上租賃、新光租賃等公司由虧轉盈，裕國融資去年獲利1.4億元，其獲利排名甚至進入台資租賃公司的前十大。

除了仲利國際外，也有數家租賃公司如和運國際、裕融國際、王道銀行集團旗下台駿國際等年獲利超過4億元，營運情況都來到有史以來最佳的情況。

台資租賃去年營運較前年同期大幅成長原因有二，一是去年當疫情漸遠離，中小企業營運明顯轉佳，尤其是內需型產業；二是大陸內地內需企業去年營運暢旺，尤其在台資租賃精選客戶下，不但讓延滯率明顯降低，客戶違約率極低，以中租控股仲利國際為例，2021年底延滯率為1.9％甚至低於台灣的2.0％。

台資租賃業者表示，由於大陸官方極力促使產業升級，各地方政府 對中小企業祭出補助措施，人行也要求各銀行儘可能給予支持，中小 企業和租賃業更是受惠行業，因此對大陸租賃業營運相對有利。