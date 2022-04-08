越南汽車製造業者VinFast於美國時間7日宣布，總部位於新加坡的控股公司，已向美國證券管理機構申請IPO(股票初次公開發行)，希望能為在美國北卡首座耗資40億美元的大車廠，籌得一些建廠資金。

2019年逐漸站穩品牌腳步的越南首家汽車公司VinFast，商業定位很明確，就是要先在美國市場立足，然後再放眼全球。所以，VinFast希望以自己的EV(電動車)休旅車款，還有電池租賃事業在美國發光發熱。

據悉，這次VinFast汽車選在美國IPO，若一切如願將可順利募集到20億美元。另外，隸屬越南最大集團Vingroup的VinFast，對在美國掛牌一事很積極，因還有一些準備工作要做，可能需要幾個月左右，故IPO具體時間點尚未能確定。

上周，VinFast已簽署初步協議，先投資20億美元在北卡羅萊納州建廠，專門生產各式樣與EV相關產品，例如電動巴士、休旅車款，還有電池等。同時，計劃從2022年底，就可量產純EV

距今約1年前，Vinfast曾預估一旦在美IPO之後，自己的價值可能上看600億美元之多。但如今大環境出現變化，即使VinFast在全球股市交易最熱絡的美國上市後，身價可能也沒有這麼高。

VinFast曾指出，旗下VF8電動休旅在美國售價從4.1萬美元起跳，同行特斯拉的電動休旅的入手價則是6.3萬美元，足足高出至少1.5倍。VinFast在2022年的全球銷售目標為4.2萬輛。