消息面：

1.美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發言人Drew Hammill周四表示，佩洛西的新冠病毒檢測結果呈現陽性，目前沒有任何症狀，將依據聯邦衛生指引進行隔離。他表示，議長已完成兩劑疫苗的接種，也已接種加強針，她感謝疫苖提供的強大保護力。外媒報導，原定由佩洛西帶領美國國會代表團出訪亞洲、包括台灣的行程將因此推遲。日媒此前報導，佩洛西原定的亞洲之行將取消韓國行程，改而在周日（10日）造訪台灣。

2.美國對俄羅斯祭出新一輪制裁，這次鎖定俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和阿爾法銀行（Alfa Bank），在個人方面鎖定俄國總統普丁的兩名成年女兒、俄國外長拉夫羅夫的妻兒，以及俄國國家安全會議成員。

3.俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，烏克蘭已經向莫斯科提交一份和平協議草案，其中包含烏方「無法接受」的內容。

4.聯合國大會周四以93票同意、24票反對與58票棄權，表決通過俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格暫時停權。

5.美國商務部周四以違反美國出口管制為由，對俄羅斯航空（Aeroflot）、藍色航空（Azur Air）和烏塔航空（UTair）祭出臨時禁令，將禁止上述公司採購美國的飛機零組件進行維修。

6.歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布明天她將造訪烏克蘭首都基輔，以表達歐洲對烏克蘭「堅定不移的支持」。

7.美國參議院周四以100票對零票全數通過取消俄羅斯和白俄羅斯「最惠國」貿易地位與禁止俄羅斯能源進口等兩項議案，對俄羅斯入侵烏克蘭擴大經濟制裁。這兩項法案在送交眾議院後亦以壓倒性票數迅速過關。白宮發言人薩琪表示，拜登總統支持這些措施，將簽署法案完成立法。在取消俄羅斯和白俄羅斯的「永久正常貿易關係」（PNTR）後，美國政府得以對這兩個國家提高進口關稅。拜登此前已簽署行政命令禁止俄羅斯石油、天然氣和煤炭進口，國會的支持將為這項命令提供法源依據。

8.美國勞工部周四公布，上周（截至4月2日）初次請領失業給付人數周減5000人，為16.6萬人，少於市場預期的20萬人，並創下近54年來新低，顯示美國勞動力市場仍然吃緊，僱主正努力留住員工，這也可能導致通膨居高不下。此外，美國上周初領失業金人數4周均值為17萬人，周減8000人。截至3月26日止當周，美國續領失業金人數較前一周增加1.7萬人，為152.3萬人，超出市場預期的130.2萬人。

9.政策立場向來偏向鷹派的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，儘管抵押貸款利率和政府公債殖利率已經上揚，但聯準會在對抗通膨上仍然落後，他主張到今年晚些時候，央行的短期政策利率應該從目前的介於0.25%～0.5%升至約3.5%。布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）具有表決權。