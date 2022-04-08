澎湃新聞8日報導，華中科技大學公眾號「量子位元QbitAI」消息，今年3月14日，湖北武漢華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院心血管病醫院教授董念國完成植入全球最小人工心臟。心外科副主任周誠說，除了需要24小時隨身攜帶電源包，服用抗凝藥物，58歲儲姓男患者順利進入康復治療階段，精神狀況良好，即將出院回歸正常生活。

去年12月，儲先生搬運重物時突然嚴重胸悶頭暈、呼吸不暢。各項檢查顯示，他的心臟患有重度不可逆心衰合併一系列複雜病變，迫切需要心臟移植。同一病區有20多病人等不到移植，安裝人工心臟成了爭取更多生命時間的唯一辦法。

據估計，中國心力衰竭患者約1000萬人。約7％-10％心衰患者為危重症，因供體嚴重不足，每年只有600餘例終末期心衰患者可完成心臟移植手術。

董念國說，對於終末期心衰患者而言，藥物治療和常規手術基本無效，唯一的辦法只有心臟移植，但由於心臟供體緊缺，很多患者往往還沒等到合適的供心就遺憾離世，人工心臟給了終末期心衰患者活下去的希望。

這次植入的超小型磁懸浮離心式人工心臟又叫CorHeart 6左心室輔助系統，屬於第三代心室輔助裝置，具有自主智慧財產權，是顆地道的「中國心」。

泵體直徑34毫米、厚度26毫米、重量90克，如一枚核桃大小，係目前全球尺寸最小、重量最輕的磁懸浮離心式人工心臟。目前由阜外醫院胡盛壽院士牽頭負責臨床試驗。

董念國說：「在中國，做我們自己的人工心臟研發是一件非常有意義的事，我相信隨著人工心臟材料的改進，隨著其血流動力學研究的進一步深入，人工心臟的應用前景一定非常廣闊。」

「其實我們所說的人工心臟的準確說法應該是植入式心室輔助裝置，而不是指嚴格意義的全人工心臟。」董念國說。

根據心室輔助裝置（VAD）的發展歷程可分三代。第三代VAD是離心泵，採用磁懸浮和液力懸浮技術，移植後併發症進一步減少。實現了內置化，同時高能電池微型化提高了能源的便攜性，改善了患者生活品質。

董念國認為，磁懸浮似乎是發展趨勢。磁懸浮是指在磁力作用下，人工心臟運行時葉輪處於懸浮狀態，沒有機械軸承，因此無摩擦、產熱少、損耗小、耐久性高。 「磁懸浮離心泵的優勢是血液相容性好，對血球破壞低，體積小，對患者而言，損傷相對較小，使用人群較廣。」協和醫院心臟大血管外科體外循環和體外生命支持負責人、副主任醫師李平說。

「中國的人工心臟應用數量同國外相比還有較大差距，但已經步入正軌，前景光明。」董念國說，可以說，在胡盛壽院士引領下，中國已經進入了人工心臟新時代。

與國際同類人工心臟相比，中國人工心臟技術創新步伐正在加快，比如同心CH-VAD是已上市的最小的全磁懸浮左心室輔助裝置，CorHeart 6可用於較低體重患者，甚至兒童。