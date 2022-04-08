俄烏戰爭持續超過一個月，引發台灣人對戰爭與國際情勢的憂慮。台灣大學政治學系教授石之瑜表示，美國在烏克蘭身上開發出「遙控戰法」，達成控制軍事衝突卻不讓自身捲進其中的目的；美國也利用政治利益與心理需求二面向控制台灣，台灣正在「北約化」，這種從情感層面「逢美出征就爭先恐後輸送」的心理，與二戰時期台籍兵加入日本皇軍時的狀態不相上下。

石之瑜擁有美國哈佛大學公共政策碩士、丹佛大學國際研究博士學歷，專長國際關係、中國研究、文化研究等領域。石8日投書香港媒體《中評社》指出，美國在任何國家中發動顏色革命、恐怖活動、政治衝突等，以利用區域內盟友，讓自己不必直接捲進其中，又可達成控制軍事衝突的目的，這次烏克蘭便是最顯見的例子。

石之瑜分析，台灣當前幾乎完全受制於美國，這背後包括政治利益、心理需求二大面向。蔡政府執政把各種天災人禍，例如停電等都歸咎、操弄成是對岸打壓，即為「政治利益」；在感情上提升了台灣人的世界性錯覺，彷彿自己無所不能，這種逢美國出征就爭先恐後輸送的心理，與二戰中台籍兵加入日本皇軍時，隨侵略大軍四處建立「大東亞共榮圈」的狀態，不相上下，即為「心理需求」。

對此，石之瑜直言，台灣實質上正在「北約化」，美國不斷提供台灣攻擊型武器、巷戰訓練，甚至美方政治人物來訪與各種聲援，皆為相關攻勢。面對兩岸黃皮膚互毆，北約盟友則抱持著「重溫觀賞羅馬奴隸拳鬥的快感」。