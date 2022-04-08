高雄市政府觀光局《渡過幸福》Fun旗津系列活動邁入第三週，日前兒童節連假有Open小將、大支、包偉銘等知名團體或明星表演，每日平均吸引上萬遊客到訪旗津，累計超過6萬旅遊人次，本週末將延續前兩週火熱的氣勢，週六(9日)邀請三金歌王乱彈阿翔與金曲歌后秀蘭瑪雅，率領聲林之王3的傑出歌手，推出「聲林之王3再現旗津」節目，帶來連番百萬金曲，週日(10日)將有許常德舉辦愛情音樂講座「愛情津津有味時 」。

觀光局說明，來到第三季的《聲林之王》深受許多民眾喜愛，也是近年來台灣最知名的歌唱選秀節目之一，而在9日的「聲林之王再現旗津」活動中，飛行導師乱彈阿翔、秀蘭瑪雅將帶領學員九九、陳景皓共同出席。節目中受到廣大迴響的《完美落地》、《良心》等百萬金曲，將於本次活動中首度以戶外現場演出的方式呈現，乱彈阿翔也將加碼獻唱他的知名作品《走馬燈》，用極具魅力的歌聲搭配無敵海景，為旗津增添迷人的色彩。

觀光局表示，高雄知名音樂作詞人、製作人許常德將在10日舉辦愛情音樂講座「愛情津津有味時 」，地點選在旗津天后宮前廣場。日前剛結束「都很好」說唱會高雄場的許常德，本週將再次於故鄉高雄開講，並邀請九十一歲的劉林招花阿嬤再度合體演唱，希望在旗津這個浪漫的地方，帶給大家充滿意義與感動的夜晚。

觀光局進一步指出，在兒童節連假期間安排了親子趴、嘻哈街舞、青春偶像團體、懷念金曲之夜等節目輪番上演，有Open小將、蘋果家族、饒舌歌手大支、男團B.T.O.D、資深唱跳歌手包偉銘等進行表演活動，再搭配旗津券的發放及旗津光環境的營造，連假期間成功吸引日均上萬遊客人次到訪，總計超過6萬人次，連假住房幾乎全滿，旗津商圈陳昱宏理事長說：「這波旗津觀光振興的力道十分有感，非常感謝市府對於當地的支持與幫忙，希望可以多幫旗津帶來更精彩的活動。」。

觀光局溫馨提醒，出外遊玩務必配合政府最新防疫政策，民眾至各場域，須全程佩戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離，才能齊心抗疫、平安開心旅遊。振興五倍券即將在4月底到期，歡迎手上還有五倍券的朋友，把握時間來旗津看表演並大啖美味海產。