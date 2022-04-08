櫃買系列八場次業績發表會，今（8）日將推出第四場次「電子零組件」主題業績發表會，千如（3236）、臺慶科（3357）、信昌電（6173）3家公司登場，將說明最新業績表現及營運展望，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可踴躍觀看。

櫃買中心表示，櫃買市場最大族群為電子產業，4月8日（周五）安排「電子零組件」主題，邀請SMD晶片電感廠商千如、專業電感廠商臺慶科、以及陶瓷粉末及利基型元件廠商信昌電等3家公司經營團隊，線上直播說明業務及財務資訊。

櫃買系列業績發表會，後續還有「半導體」、「半導體應用」及「富櫃200」等主題，由相關上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）點閱觀看。