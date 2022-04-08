屏東崁頂鄉3日傳出2歲女童慘遭神似比特犬的混種犬攻擊，女童被咬得渾身是血、40多處受有嚴重撕裂傷，幸生命跡象穩定；惡犬經「狗臉辨識」後為比特犬，但因飼主2020年登記為混種犬，且當時尚未有比特犬相關法規規範，因此屏縣府函請中央解釋，再做裁罰。

屏縣府指出，依動保法規定，一般犬咬傷人可罰3000至1萬元不等，而比特犬是罰3萬至15萬且須沒入，而該咬傷女童的狗雖經「狗臉辨識」為比特犬，但2020年飼主在獸醫的建議下，為狗登記的晶片是混種犬，加上當時尚未有比特犬相關法規，在涉及到裁罰法條不同的狀況下，已函請中央解釋，再行處罰，但該該犬預定11日由農業處帶回保管。

2歲謝姓女童家住高雄，清明連假與家人回屏東崁頂鄉外公家，3日下午4點多與6歲哥哥、林姓阿姨外出散步時，在鹽館路附近突遭1隻外貌神似比特犬的狗攻擊，當時有好心人持棍打狗要救女童，不料棍子都打斷了，狗仍緊咬女童不放，女童被咬得渾身是血、40多處受有嚴重撕裂傷，幸生命跡象穩定，家屬怒訴飼主不可原諒。