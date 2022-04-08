「澎湖種原庫棲地保種研究室新建工程動土典禮」8日上午由農委會水試所長陳君如主持，這座位於澎湖第二漁港早年是澎湖水產學校的實習加工廠，陪伴澎湖地區的漁產加工走了一甲子的歲月，大家熟知的杏仁丁香、紫菜醬都出自這個工廠，水試所表示，未來這裡將成為台灣最重要的種原庫棲地保種研究室，為永續海洋的發展研究工作打下基礎。

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心馬公試驗場前身原為澎湖海事水 產職業學校實習加工廠，於民國 51 年 10 月 3 日完工，為改善澎湖當地水產加工業務發展，於民國 65 年時移撥水產試驗所使用。 馬公試驗場完工至今剛好六十載，主要作為澎湖水產加工、機能性成分關鍵技術研發及漁業資源調查的樞紐，現今已完成階段性任務。

澎湖海洋生物研究中心配合行政院農業委員會為降低環境氣候變動衝擊，推行因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程計畫，以馬公試驗場作為種原庫場址，並重新規劃設計含括水產加值打樣中心、漁業標本典藏展示與基因體保存等等，這項工程由聯合打開建築師事務所、昇杰營造得標興建。

澎湖海洋生物研究中心深受大家歡迎的杏仁丁香及紫菜醬，現因加工廠停業，暫時無法製作推廣，主任謝恆毅表示，等到工程完成之後，除了種原庫之外，還是會保留食品加工廠與展售中心，屆時再次擔起澎湖水產資源、調查、保存及利用的責任。