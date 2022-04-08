一名網友透露，表哥近期在考慮要不要接受公司外派，因為年薪可以從120萬漲到500萬，而且去巴西後，公司還包吃包住，福利相當優渥，但表哥已有家庭，老婆與孩子都在台灣生活，讓他非常猶豫。貼文引起網友討論，不少人指出2大缺點，有家庭就算了吧！

一名網友昨在PTT上發文分享，表哥說，他們的公司要將他外派到巴西3年，1年只能回台灣1次，現在疫情可能還會導致更難回來，表哥起初是很抗拒的，結果公司竟大手筆開出500萬台幣年薪的誘惑，而且表明在巴西工作的話，公司會包吃包住。

該網友表示，表哥聽完覺得很心動，但因為老婆與小孩都在台灣生活，且表哥本身在台灣的年薪約120至150萬，所以非常糾結要不要答應。

貼文引起網友熱議，三年就可以賺到1500萬，滿值得投資的，但要注意安全」、「整家帶過去住1年啊，如果夠生活，可以考慮」、「4倍的年薪幹嘛不去？」、「去啊，3年就可以買房了」、「3倍薪水很誘人，只要住的地方OK就去吧！」

另有網友則指出2大問題，首先是「拉美地區的治安差」，原PO的表哥若想去，要特別注意安全，否則有錢也沒命花；另一個就是「去了可能就回不來了」，公司都會先說是短期外派，騙到人去以後，就這樣一年又一年的延長外派時間，單身可以去，但如果在台灣已有家庭，還是算了吧！。