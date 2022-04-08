台中市第二警動用40多名警力深入北區多家、理容業、視聽室實施防疫臨檢勤務。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

全台疫情拉警報，台北市、高雄市日前傳出多家酒店小姐和消費者確診，未料仍有中市酒店和消費者心存僥倖，未打三劑、沒帶小黃卡就到八大行業消費，警方6日晚間到北區進化路一家美容養生會館臨檢，店家未把關，讓3名顧客打滿3劑或是未帶小黃卡就進門做油壓，其中一人甚至一劑新冠疫苗都未接種，台中市第三分局也依法開罰。

新冠肺炎疫情近日持續在台灣蔓延，確診人數連日攀升，中央疫情指揮中心日前已規定未接種三劑新冠疫苗者不得到八大行業消費；台中市第二警分局長陳家銘6日晚間率隊、再次動用40多名警力深入北區多家、理容業、視聽室實施防疫臨檢勤務。

沒想到疫情如此嚴峻，警方也連日宣導，仍有兩家店家違反規定；其中位於進化北路一家養生會館店家讓1名未接種疫苗以及1人未攜帶小黃卡，還有1人未打滿3劑就入內消費，還接種疫苗的歐里桑還辯稱，不知道要打滿3劑才可以找小姐做油壓。另外在崇德路一家撲客聯誼社也發現有兩名消費者未帶小黃卡就入內消費；警二分局除對店家開單告發，也依相關防疫規定對將這5名消費者勸離，並蒐集現場相關事證，通報主管機關依法裁罰。

陳家銘強調，特種營業場所出入人口較為複雜，為避免此類場所成為防疫破口，特別結合臨檢時段持續擴大防疫措施查察。而為防堵疫情向外擴散，該分局將持續利用臨檢等勤務作為，對重點場所深入清查，請業者務必善盡把關責任，隨時關注防疫最新政策，配合政府防疫政策，落實各項防疫措施，民眾勿因心存僥倖而使防疫存有隱患。