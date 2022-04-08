漲價效應帶動，國內盒裝豆腐龍頭中華食（4205）8日公布今年第一季營收4.32億元，季減8.2％，但比去年同期成長5.3％，創歷年同期新高。

中華食3月營收1.43億元，年增8.4％，並較2月的低點強彈兩成。

中華食為國內盒裝豆腐龍頭，包辦將近三分之二市場，公司營運相當穩定。中華食生產豆腐、豆花，主要原料為黃豆，由於過去一年國際黃豆價格狂飆，實在撐不住，中華食去年7月調整產品售價，豆腐每盒上調1～2元，以轉嫁成本，漲價效應直接反應在營收成長上。

不過在獲利方面，最近因為俄烏大戰爆發，推升國際黃豆價格漲聲再度響起，恐壓縮利差空間，中華食今年獲利成長能否跟上營收成長腳步？仍待觀察。

中華食日前已公布去年財報，全年營收17.24億元，年增4.7％，創歷史新高；但稅後純益3.33億元，反而比前年略減1.8％，主要就是受到原物料成本上升影響。換算中華食去年每股純益3.76元，每股擬派發現金股息3元。