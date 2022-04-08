大陸戲劇男神鄧倫，3月中被爆出疑似逃漏稅高達5000萬人民幣（約新台幣2.2億）被抓，他雖緊急發出道歉聲明，微博帳號仍遭官方封鎖，合作廠商也一一與他切割，甚至還有不少代言方開始向他索討天價違約金，讓他形象瞬間一落千丈。而外傳鄧倫投資的火鍋店，近日也遭到政府開罰，再度引發爭議。

鄧倫自從爆出逃漏稅醜聞後，便從一線男神墜落成過街老鼠，即使發出聲明道歉仍無法止血，遭到大陸官方、娛樂圈及代言廠商全面封殺，就連過往的黑歷史也被一一挖出，而他除了要歸還欠繳的稅務外，品牌方也開始向他催討高達480萬人民幣（約新台幣2165萬元），以及53.7萬人民幣（約新台幣242萬元）的訴訟費、律師費、經濟損失等費用。除此之外，其他品牌方也開始向他追討相關賠償費用，總價可能高達2億人民幣（約新台幣9億元）。

現在甚至連他唯一的「活路」，也就是他所投資的火鍋品牌「火社」也被警方找上門。有大陸網友發現，根據大陸某企業APP的資料中顯示，鄧倫所投資的火鍋品牌「火社」，近期因違反「北京市市容環境衛生條例」，遭到政府罰款400元人民幣（約台幣1800元），雖開罰金額不高仍讓他的形象雪上加霜，再度引發網友熱烈討論，直呼「活該」。

據了解，「火社」是鄧倫與他多年好友共同創辦，經紀公司「北京浩瀚星盤影視傳媒文化有限公司」的總裁公鈺涵也是股東之一，「逃漏稅事件」爆發後傳出鄧倫已將名下所有的公司法人代表全轉給了家人，避免遭受波及。但事實上，他們的店面是在1月份時，因在門口擺放了４個壓克力廣告看板而違反「維持整潔市容」的條例遭到開罰，卻拖到近日才被爆出來，讓鐵粉懷疑有人想趁機落井下石。