32歲李元玲是李雲迪門下徒弟,她身材性感又有好琴藝,被粉絲封為鋼琴女神,近日大方秀出穿著高衩小褲的辣照,S曲線和半個臀部全都露。而她人紅是非多,去年捲入過多起紛爭,昨(7日)更意有所指寫下:「My hair is smoother than my life(我的頭髮比我的人生還光滑)」,似乎暗示又遇到波折。

李元玲去年上直播時在毫無準備的情況要被要求彈電子琴,而且還是她不熟的流行歌曲,導致她一上陣就卡卡,還引來許多網友負評,令她委屈氣炸,在直播中暴走飆罵,引來兩極評論,事後李元玲發文道歉,後悔情緒失控,「容忍了霸凌那麼多年,我也會有情緒崩潰的一天」,和她合作過的黃明志也緩頰,直言:「是誰規定每個人EQ必須要很高的?當面對不公不義,被誤解或被打壓的時候,為了讓大家覺得自己『EQ很高』而不去捍衛,這才是最低IQ的行為。」

李元玲自曝身體缺憾。(圖/翻攝自cathrynli IG)

昨李元玲在IG限動曬出自己彈鋼琴的影片,可見她小背心和熱褲上身,好身材一覽無遺,但她卻坦言自己身體有「缺憾」,寫下:「我的手不夠大,手腕要接力去彈很遠的Note,彈到7呎的鋼琴都搖晃了!」,之後她更曬出自己吃的健康便當,抱怨說:「這世上估計沒有男朋友願意每天陪我吃一輩子的健康餐,他會崩潰」,嘆氣為了好身材所做的努力,竟也是桃花目前無法上門的原因。

李元玲穿高衩褲露出半個臀部。(圖/翻攝自cathrynli IG)

去年李元玲聽聞黃子韜爆料演藝圈的潛規則,她便在IG限時動態回應也遇過類似事件,「被要求跟電影投資商喝酒陪睡,我拒絕了後立刻叫我買機票回馬來西亞,角色泡湯」,之後她還因此被片商高層封殺,讓她回憶起來還是氣得牙癢癢,氣回:「如果我是因為拒絕陪睡而被封殺,那就封殺我吧~誰稀罕呢」。