32歲李元玲是李雲迪門下徒弟，她身材性感又有好琴藝，被粉絲封為鋼琴女神，近日大方秀出穿著高衩小褲的辣照，S曲線和半個臀部全都露。而她人紅是非多，去年捲入過多起紛爭，昨(7日)更意有所指寫下：「My hair is smoother than my life（我的頭髮比我的人生還光滑）」，似乎暗示又遇到波折。

李元玲去年上直播時在毫無準備的情況要被要求彈電子琴，而且還是她不熟的流行歌曲，導致她一上陣就卡卡，還引來許多網友負評，令她委屈氣炸，在直播中暴走飆罵，引來兩極評論，事後李元玲發文道歉，後悔情緒失控，「容忍了霸凌那麼多年，我也會有情緒崩潰的一天」，和她合作過的黃明志也緩頰，直言：「是誰規定每個人EQ必須要很高的？當面對不公不義，被誤解或被打壓的時候，為了讓大家覺得自己『EQ很高』而不去捍衛，這才是最低IQ的行為。」

李元玲自曝身體缺憾。（圖／翻攝自cathrynli IG）

昨李元玲在IG限動曬出自己彈鋼琴的影片，可見她小背心和熱褲上身，好身材一覽無遺，但她卻坦言自己身體有「缺憾」，寫下：「我的手不夠大，手腕要接力去彈很遠的Note，彈到7呎的鋼琴都搖晃了！」，之後她更曬出自己吃的健康便當，抱怨說：「這世上估計沒有男朋友願意每天陪我吃一輩子的健康餐，他會崩潰」，嘆氣為了好身材所做的努力，竟也是桃花目前無法上門的原因。

李元玲穿高衩褲露出半個臀部。（圖／翻攝自cathrynli IG）

去年李元玲聽聞黃子韜爆料演藝圈的潛規則，她便在IG限時動態回應也遇過類似事件，「被要求跟電影投資商喝酒陪睡，我拒絕了後立刻叫我買機票回馬來西亞，角色泡湯」，之後她還因此被片商高層封殺，讓她回憶起來還是氣得牙癢癢，氣回：「如果我是因為拒絕陪睡而被封殺，那就封殺我吧～誰稀罕呢」。