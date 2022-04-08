血癌新藥Ropeg在美國銷售優於預期，單月貢獻上億元營收，藥華藥(6446)3月營收1.32億元，月增140%、年增301%，其中美國占單月營收的近8成，首季營收2.52億元，年增158%，公司樂觀看待第2季的成長動能。

藥華藥執行長林國鐘指出，公司不再只倚賴歐洲市場，美國營收都是來自新藥所貢獻，公司已邁入「有銷售實績」的新里程碑，當地已有上百家醫學中心開立Ropeg。

Ropeg去年11月獲得美FDA藥證後，被美國國家綜合癌症網路NCCN(National Comprehensive Cancer Network)納入治療指南，成為醫生開藥指引；又獲美國罕見疾病組織NORD(National Organization for Rare Disorders)頒發「行業創新」獎。Ropeg在美國醫界獲得的高度討論，好評直接反映在營運數字上。

此外，Ropeg下一個新適應症瞄準治療原發性血小板增多症(ET)，美國直接允許進入第三期臨床試驗，預期今年底完成收案。由於美國已經20多年沒有批准ET新藥上市，因此也備受矚目。