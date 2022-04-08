台灣藝人佩甄，穩嫁醫生老公十幾年婚姻依舊幸福，並有著「台灣好媳婦」美稱，思緒清晰且說話有調理的她，在主持界也有不錯的表現，也常在電視節目中分享婚姻相處、婆媳關係和風水，親民性格受觀眾喜愛。雖然現今生活讓眾人稱羨，不過剛出道的佩甄也是經歷了一番社會的磨練，過去擔任外景主持的她，竟被當工人使喚，使她差點在錄影現場爆哭。

結婚多年的佩甄婚姻幸福。(圖/翻攝自/李佩甄臉書)

佩甄出道多年在外型上也做了很大的轉變，姣好身材搭配服飾的點綴，更讓大家眼睛一亮，連過去曾同為幕後工作人員的梁赫群都曝當時的佩甄根本是大家的焦點！不過日前佩甄上節目，節目單位放出她多年前的照片，讓現場大家直呼：「這位農家女是？」。

剛出道的佩甄相貌純樸，被朝向工廠女工。(圖/翻攝自民視)

原來照片的背景是佩甄剛出道時，擔任外景主持人的時期，當時外型純樸的佩甄，還被嘲像工廠女工，佩甄回想那段時期，也和大家直言過去真的很辛苦，並分享當時錄影因沒有名氣，休息放飯時都沒人通知，等她得知已經休息後，便當也只能選擇大家所剩的，而當時現場的執行製作還把她當成工作人員，叫她一個女孩子去搬非常笨重的道具，面對這些苦境，使佩甄差點在現場大哭，不過一向積極正向的佩甄也將這些磨練，當成自己成長的養分，使她熬過不一樣的挑戰。

佩甄雖嫁入豪門卻也擅於理財，並懂得規劃自己生活。(圖/翻攝自/李佩甄臉書)

佩甄更讓人佩服的是，雖已是豪門媳婦生活不用愁，但除了擅於理財，自己也沒因此懈怠，不斷努力的進修讓她收穫台大碩士的學歷，苦盡甘來的她也都有參與公益活動，將自己的愛心化為行動去幫助更多需要幫助的人，真是人美心又善，做事態度也值得學習。