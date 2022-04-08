去年以來政府打炒房一波接一波，仍澆熄不了房市買氣。住商機構企畫研究室依據6都買賣移轉棟數及戶數統計家戶購屋比發現，6都中有3都家戶購屋比超過1.00%，代表這3都每100戶中至少有1戶購屋，而台北、新北、台南及高雄家戶購屋比，也創2016年以來單季新高，專家分析，通膨壓力突顯不動產的保值性，以致今年首季買氣優於歷年同期。

由歷年Q1的6都家戶購屋比顯示，買氣從2016年谷底反彈後一路走升，台北市今年第1季家戶購屋比0.75%，與去年同期相當，跟2016年首季相比增加了0.37個百分點，新北市今年首季衝破1%，家戶購屋比1.02%，與2016年相比增加0.56個百分點。

桃園市今年首季家戶購屋比1.31%居冠6都，跟去年同期比微幅下滑0.02個百分點，不過桃園市自從2020年開始第1季一直都維持在1%以上，房市常勝軍台中市今年第1季家戶購屋比1.25%，維持去年水平，與2016年相比增加0.56個百分點，與新北市並列家戶購屋比成長最多的區域，台南市今年第1季家戶購屋比0.86%，高雄市則達到0.91%，南台灣買氣跟過去相比也有顯著成長。

郎美囡分析，新北市近期交易熱烈，各個重劃區、新市鎮供給量大，買方選擇多元，且隨著捷運網絡越來越密集、幅員越來越廣，交通日益增進，許多買方受台北市房價擠壓至新北買房，購屋熱潮在房市上升波段增溫不少；桃園及台中近幾年有不少公司、企業設點，就業人口增加，在地自用買盤有增無減，加上重劃區話題多，買方對未來有期待，也吸引投資性買盤布局。

台南市及高雄市雖然首季家戶購屋比未達1%，但受惠科技業議題，歷年來房市成交量一路走揚，且房價相對於中部、北部親民，政府打炒房之際，仍獲置產及投資方青睞；至於台北市房價漲幅雖不及中南部，但高水位的價格仍有些微漲勢，房市因台商回流及高資產抗通膨性置產，交易表現也不俗。

郎美囡表示，儘管今年初購屋貸款條件已不如去年理想，但多數買方認為原物料價格上漲及缺工問題會推升未來房價，加上通膨壓力突顯不動產的保值性，故今年首季買氣優於歷年同期。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，今年首季交易量尚未反應央行升息的效果，近年成交量逐年增加，各區域價量齊揚，打房政策也一波接著一波，且央行貨幣政策以朝向緊縮為原則，預期今年買氣趨於緩和，不過整體還是偏向樂觀。