俄羅斯盧布在周四繼續大漲，達到俄羅斯派遣數萬名軍隊至烏克蘭邊境前的水準。此外無視於西方新一波制裁，俄羅斯股市大漲。

盧布兌美元匯率在周四繼續上升了5%，來到75.75，盤中甚至一度來到74.26，觸及2月11日的水準，更加超過了開戰時的80水準。

盧布近日波動劇烈，而在莫斯科交易所的交易量仍是低於2月24日開戰前的水準。

盧布在三月跌到歷史低位時，俄羅斯央行開始實施資本管制。目前出口商強制被要求將美元和歐元收入轉換為盧布；外匯需求也受到管制。

俄國財政部長Anton Siluanov周三指出，將與央行一同合作，讓盧布匯率更加可預測、波動較小。

財政布也最新在周四表示，盧布近期的急遽升值，不會對俄羅斯財政政策造成風險；財政部在回應路透提問時表示，盧布升值是否影響石油和天然氣收入，現在給出具體的評估還為時太早。

盧布兌歐元穩建地升超過6%，來到81.45，盤中一度觸及到去年十月高點的80.69。

有人擔心俄羅斯國際債券可能因盧布支付而出現違約情形，盧布匯率對該點並未反應出擔憂。

在股市方面，以盧布為基準的MOEX指數反彈，上漲0.9%，為2635點。該指數昨日因西方新制裁動作而下跌，銀行股領跌。

美國周三宣佈對俄羅斯金融機構、克里姆林宮官員及其家屬進行新一輪懲罰。

以美元計價的RTS指數上漲5.6%，至1092.4點，為2月23日以來的最高點。