大陸國家衛健委8日通報，統計7日全天大陸共新增2萬4101起新冠肺炎本土個案，包括1540起確診病例與2萬2561起無症狀感染，再創下本輪疫情爆發以來新高。尤其目前作為疫情核心區的上海，7日單日新增2萬1222起本土個案，包括824起確診病例與2萬398起無症狀感染者，也是首度單日突破2萬例大關。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝8日在防控記者會上說明，824例確診病例中，121例在閉環隔離管控中發現，380例在相關風險人群核酸篩查中發現，323例為無症狀感染者轉歸確診病例。

而2萬398例無症狀感染者中，有1萬9798例在閉環隔離管控中發現，600例在相關風險人群核酸篩查中發現。

此外，截至4月8日9點，這次疫情上海已累計排查到在滬密切接觸者18萬756人，均已落實管控，其中15萬7126人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。已排查到在滬密接的密接11萬6467人均已落實管控，其中10萬9247人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。