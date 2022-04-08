綠色和平去年9月時曾赴行政院抗議，行政院當時向綠色和平承諾會在12月底前擬定「漁業與人權行動計畫」，但至今遲遲未公布，綠色和平今天再度前往漁業署抗議時，提及漁工薪資遠低於基本薪資，漁業署說，將建立薪資審議調整機制，逐步提高薪資。

綠色和平今天在漁業署前設置漆上「SOS」的仿製船艙及置滿白色鮮花的棺材，為無辜往生的漁工送別，並祈禱如強迫勞工等類似的憾事勿再發生。

綠色和平台北辦公室海洋專案壬李于彤表示，台灣漁業問題包括外籍漁工面臨同工不同酬的歧視性待遇外，也未享有國際公約保障，我國在管束漁船強迫勞動的預防性措施不足，如全台有1100多艘遠洋漁船、但只有10名訪查員，人數遠遠不夠，也未如澳洲等國有對風險高低的分類，難以檢查高風險的漁船，更缺乏如美國等獎懲兼具的多樣化手段。

李于彤建議，應廢止《境外聘雇法》，所有漁工統由勞動部管理並適用《勞基法》；緊縮投資經營權宜船條件，以C188《漁業工作公約》新增符合公約的勞動標準；參照國際勞工組織相關文件的措施與標準，強化預防性措施，也要比照南非結合《漁業工作公約》與《港口國措施協定》，落實港口檢查，效仿澳洲發布風險評估官方文件與高風險漁船名單。

漁業署指出，遠洋漁船境外僱用外籍船員，法規已明定不得收取服務費、食宿也必須由經營者支付；相較沿近海境內船員須以薪資支付仲介服務費、勞健保費內涵不同，且國際上不乏先進國家其遠洋漁船外籍船員薪資水準低於國內，漁業署近兩年仍積極與產業團體溝通提升薪資，將建立薪資審議調整機制，逐步提高薪資。

漁業署提及，我國已主動將「漁業工作公約」納入管理規範保障船員權益；至於關勞動檢查能量不足，漁業署說，目前已獲行政院同意人力支援，在人力到位後將提高我國籍漁船檢查頻率，以每船2年至少檢查1次，在世界上將屬高強度檢查頻率，並對進入權宜船訪查。