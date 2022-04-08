蔡英文總統今出席「第32屆台北電器空調3C影音大展開幕記者會」，期盼民眾支持智慧節能產品，也提醒大家逛展及出遊時，都要做好防疫措施、落實實聯制。

總統致詞時表示，今年1月7日，她來參加「電器空調3C電腦年終購物展」；今天再來參加「台北電器空調3C影音大展」，任務只有一個，就是當推銷員，請大家一定要把握機會，一起逛展，購買家庭需要的電器用品。

總統說，這次除了品項很豐富，最重要的是，價格也很優惠。這次大展是振興五倍券加碼優惠活動的最後一檔，再搭配政府節能家電貨物稅，最高兩千元的補助，可以說CP值非常高。大家可以慢慢挑選、多多購買，一起拚買氣也拚經濟。

總統也感謝業界領袖跟廠商代表，這幾年來積極投入智慧家電的研發，讓現在的電器設計，不只是性能越來越高，也越來越符合環保標準。

總統指出，環境永續需要各界一起努力，除了政府的推動、業界的投入，她也要呼籲大家，未來在選購、汰換電器時，一定要支持智慧節能產品，一起邁向永續，為我們的環境多盡一份心力。

總統也提醒大家，明天就是週末假期，無論是逛展或是出遊，都要做好防疫措施、落實實聯制，也要提醒身邊還沒打第三劑疫苗的親友，趕快去打，繼續團結，守護彼此的健康。

隨後，總統與在場貴賓進行開幕儀式，並參觀特色攤位。