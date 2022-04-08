新北市長侯友宜今（8日）表示，尊重總統的權責，身為新北市的市長，最在意的就是新北市在現階段防疫的過程當中如何讓民眾能夠安全、安心。（葉書宏攝）

蔡英文開防疫會議沒揪 侯友宜曝最在意這件事

蔡英文總統6日召開防疫策略會議，縣市首長中僅邀請桃園市長鄭文燦、高雄市陳其邁，卻未邀請雙北市長出席，新北市長侯友宜今（8日）表示，尊重總統的權責，身為新北市的市長，最在意的就是新北市在現階段防疫的過程當中如何讓民眾能夠安全、安心。

侯友宜表示，總統的職權自己是尊重的，因為總統要找誰去開防疫會議，或是討論任何事情，尊重總統的權責，那身為新北市的市長，最在意的就是新北市在現階段防疫的過程當中如何讓民眾能夠安全、安心，那在防疫裡面不但好好的努力守住以外，也能夠跟中央，因為這種防疫不是單一個地方在執行上就可以做好，所以必須也要跟中央密切的合作。

侯友宜強調，防疫沒有分你跟我，那中央它有討論出哪些方向，相信也要跟地方大家好好溝通把這個事情做好，那地方在執行面碰到什麼困難也會反應給中央，防疫還是一條心，自己在意的還是新北市，現階段主要調整步伐，而且現階段大家也很清楚，醫療量能一定要守得住，不要讓它崩盤，那最重要就要趕快把在宅照顧把它做好，然後調整集中檢疫所，然後確保整個醫療量能。

侯友宜也提到，中央也慢慢在放寬疫調的方式，也放寬隔離的方式，既然採取疫調放寬隔離的方式，當然相對的確診數目就是要面對，尤其開放邊境是必走的一個路了，14天改10天以後，再加上兼顧經濟，那這個路線已經很清楚，前一段時間就講過清零不可能嘛，陳部長也講清零不可能，就要面對一個事實。