本土疫情爆發，全國達139所學校部分停課或全校停課，疫情指揮官陳時中認為地方停課標準太嚴格，研議用快篩取代停課，並於下周定案。一名網友質疑，「快篩真的能有效阻隔傳播鏈嗎？」貼文曝光，網友痛批，新冠肺炎流行至今已3年，現在才來訂停課標準，「這樣停課還不如直接放暑假」。

原PO昨（7）日於PTT八卦板張貼新聞連結表示，陳時中說清零已經不可能，一所學校2班確診就全校停課標準太過嚴格，持續大規模停課會影響小孩受教權，會和教育部討論，預計下周定案。另外在合理放鬆的範圍內，可能會用快篩取代停課，若快篩結果很多人呈現陽性，就會停課，陰性就沒有必要停。

原PO疑惑地說，「快篩能夠在第一時間隔絕傳播鏈嗎？這一波疫情會不會讓各個學生通通有獎呢？」

貼文曝光後，鄉民抨擊指揮中心，「之前吹超前部署，現在根本頭痛醫頭、腳痛醫腳」、「疫情流行3年，現在才打算來訂標準？」、「你指揮中心不訂停課標準，現在又放馬後炮說地方太嚴格？現在才想到要調整？」、「早該調整了，前陣子案例少時怎麼不做？」、「標準早就該訂好吧！不是幾10間學校停了，才發現這樣好像不行耶」、「應該早點想到會有這天不是嗎？你是指揮官耶」、「直接宣布放暑假了啦」、「這樣停不如直接放暑假」、「變來變去你要這些家長怎麼辦？」