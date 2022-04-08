今天大聯盟例行賽正式開打！各隊幾乎都派出王牌先發投手應戰，紅雀也不例外，推出已40歲的「不死鳥」溫萊特(Adam Wainwright)出場，上季表現出色的他延續火熱手感，主投6局被敲5安打無失分，還送出6次三振，且無任何保送，完美演出讓他順利摘下勝投，最後紅雀以9：0屠宰海盜。

That's it for Adam Wainwright on opening day 2022.



- 6 IP

- 5 H

- 0 R

- 0 BB

- 6 K



As good as ever. #STLCards.



📸: AP pic.twitter.com/Yc4wkUzXhr — Corey Miller (@corey_miller5) April 7, 2022

溫萊特以40歲高齡繼續為紅雀效力，並被推出主投開幕戰，這場比賽他相當神勇，首局就展現實力，先讓打者敲出滾地球出局，接著連送2次三振結束此局。第2局先遇上日本打者筒香嘉智，讓對方擊出飛球出局，接著雖然被敲出一壘安打，但成功化解危機，投出今天第3K。

第4局再次遇上筒香嘉智遭到狙擊，他投出的84.5 mph切球沒有成功解決對手，不過他仍穩穩拿下此局。第5局相對輕鬆，製造2顆滾地球和1顆飛球出局。第6局先被南韓打者朴孝俊擊出一壘安打，但他依舊守住局面，製造2顆飛球和1顆滾地球，完美投完6局沒有失分。

Another year and they STILL haven't learned!



Yadios! pic.twitter.com/t1P4rDx2oU — St. Louis Cardinals (@Cardinals) April 7, 2022

溫萊特上季令人驚豔，出賽32場繳出17勝7敗自責分率3.05成績，且能飆出174次三振，幾乎拿出巔峰時期水準。他2005年就效力紅雀至今，生涯入選3次明星賽，2009、2013年奪下2屆金手套和2次國聯勝投王(皆19勝)，2006、2011年隨隊拿下世界大賽冠軍，2017年甚至還豪奪銀棒獎，成隊史投手第三人。