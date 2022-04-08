男子田偉志擔任詐貸勞動部疫情勞工低利紓困貸款集團首腦，與三家麵店、汽車修理廠及室內裝修公司合作，提供不實薪資單和在職證明向各銀行詐貸，每貸得10萬元收取5000元佣金。台北地檢署8日依共同詐欺得利與業務登載不實罪，將田男、配合的公司負責人及詐貸民眾共29人起訴。

據了解，該案也是疫情以來，檢警破獲起訴的首件疫情紓困貸款詐貸案。檢警調查，位於宜蘭縣礁溪鄉的王姓麵店業者、宜蘭縣五結鄉的汽修廠黃姓業者，和台北市松山區某室內裝修公司，配合田男提供有意詐貸紓困貸款民眾不實在職證明及薪資單，向各銀行進行詐貸。每10萬元的貸款若申辦成功，民眾拿回9萬5000元，剩下5000元即為田男等人朋分的佣金。

後來，台新、中國信託等銀行，在前年6月間，審核上述民眾紓困貸款時，發現配合田男詐貸的3家公司員工，申貸時提供的薪資、在職證明格式完全相同，懷疑3家公司涉嫌以不實文件詐貸，因此向警方報案偵辦。