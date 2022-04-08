1名女網友在《靠北婆婆2.0》爆怨，婆婆每次都會擅自倒掉她媽媽煮的或她買的東西，事後在笑說：「我倒掉了，妳心痛喔」，原PO氣到找老公理論，豬隊友僅回「妳們的事請自行解決」，貼文一出引起網友熱議。

原PO在臉書社團《靠北婆婆2.0》匿名發文寫下自己結婚5年，生了2個小孩，婆婆喜歡吃家裡，每次煮完請婆婆吃飯都要請半天，婆婆總是說還不餓，你們先吃，等到大家吃飽又嫌菜都冷了，要她拿去加熱，有時候跟菜剛煮好，婆婆也硬要拿去熱，結果熱過頭又嫌太硬太乾不能吃，要倒掉。

原PO表示她媽媽有時候也會煮一些她愛吃的菜或魯肉讓她帶回來，但婆婆竟屢次連問都沒問直接倒掉，原PO問：「我媽給我的菜呢？」婆婆都回：「我以為你不要吃，倒掉了」，令她氣到心裡狂罵：「是不會先問嗎？每次都倒掉，不是自己花錢買的都不重要？不能珍惜食物嗎？這樣孩子會有樣學樣」。

日前原PO買了麵包給婆婆吃，婆婆放了很多天，丟了以後才告訴她：「放太多天還能吃嗎？麵包摸起來感覺很硬，我丟了」，她怒回婆婆：「那是我買的」，婆婆笑卻著回「幹嘛妳心痛哦？」 原PO將這些事告訴老公，不料老公竟回，那是你們的事請自行解決。

網友們看到後紛紛到貼文底下留言：「這位婆婆真的超級過份，以為她很有錢嗎，都不懂得惜福，可是又有什麼辦法」、「看完這篇，我最想丟掉的是婆婆」、「老公也一起丟掉吧」、「除了孩子全扔了吧」、「要熱，叫她兒子去熱吧」、「或許可以問問她，是否之前她的婆婆也是這樣對她？有樣學樣？而你先生回那是你們的事，那你可以回那是你媽，妳們自己解決」。