資深藝人曹西平爆料多年來照顧姪子、姪女，甚至在美買房給他們住，沒想到獨居生病時，他門卻不聞不問，連搬家都沒告知，讓他悲嘆：「你們太冷血了」，昨（7日）再次提到打拚多年的演藝事業，他強調絕不會低頭打電話去敲通告，更強調：「不用誰施捨給我」。

曹西平闖蕩演藝圈40多年，他表示不會打電話給製作單位敲通告，更強調：「我不用誰施捨給我通告、我不用誰給我舞台表演、我更不需要誰給我知名度、更不需要誰來可憐我，不要假裝好人背後捅你一刀」，畢竟自己動感巨星高度仍在，更撂下狠話要怎麼封殺都沒有關係，畢竟身為演藝圈非常資深的歌星，若得不到一點點尊重，那也就算了吧。

曹西平表示7百多個風風雨雨的日子都熬過，沒有什麼不能撐下去，也感謝製作單位關心和邀約，自己目前過得相當好，網友也紛紛留言打氣：「不管你變怎樣都追隨你，不用在意別人説什麼，做好自已最重要，對得起自已最重要」、「現今這些亂七八糟胡說八道的節目不值得上」、「做自己很棒，不用去迎合其他人」。

去年蔡頭病逝，曹西平曾表示早走的藝人都先去享福，不用再繼續忍氣吞聲，也不用擔心哪天不紅沒有工作，更指出以前秀場年代每天都有工作，現在光靠電視節目怎可能活下去？強調演藝圈沒有給資深藝人生存下去的舞台，等同沒有給予應有的尊重，語氣中充滿無奈。