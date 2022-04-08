大陸國家外匯管理局7日公佈最新外匯存底規模數據，統計截至2022年3月底，大陸的外匯儲備規模為3兆1880億美元，較2月底下降258億美元、降幅0.8％。同時3月底黃金儲備為6264萬盎司，與上個月持平。

對此，大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，3月大陸跨境資金流入總體回升，外匯市場供求延續基本平衡。國際金融市場受主要國家貨幣政策、地緣政治局勢、新冠疫情等因素影響，美元指數上漲，主要國家債券價格總體下跌。外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

王春英表示，雖然國際金融市場波動性加大，但大陸統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟韌性強、長期向好的基本面不會改變，將支撐外匯存底規模保持總體穩定。

此外，3月以來全球資本市場波動加大，境外機構在大陸境內資本市場的持倉規模也有所調整。據Wind資料顯示，3月港股通北向通淨流出資金450.83億元（人民幣，下同）。從每日資料看，3月有16天是淨流出，其中有3天當日淨流出超過100億元。

根據《北京青年報》引述大陸國家外匯局有關部門負責人則說，近期外資投資境內股票和債券波動有所加大，是複雜國際經濟金融形勢下的正常表現，證券投資的跨境資金波動在正常、可控範圍內。