前總統府資政彭明敏辭世；副總統賴清德今表示，對台灣而言，彭明敏一生都走在台灣民主的最前面，是開創新路的先行者。

賴清德今指出，敬愛的彭明敏教授，走了。接到消息，萬分不捨，回憶著這位忠於理想、歷經苦難，卻勇敢堅毅、平實待人的賢者。

他說，彭明敏波瀾壯闊的一生，經歷過戰爭的殘酷，遭受過特務機關的逮捕監視，也曾被迫流亡海外，但一生為了自由的滋味，傾盡所有、無怨無悔。

他說，彭教授出生在日治時期，曾任最年輕的台灣大學政治系主任、中華民國駐聯合國代表團顧問，1964年起草「台灣自救運動宣言」而被迫流亡海外，1996年代表民進黨參選了台灣歷史上第一次的民選總統，一生都走在台灣民主的最前面，也浪漫地書寫對自由的想像。

他指出，「符合台灣需要的憲法，建立責任政府，保障基本人權，實現真正民主，走向國際社會」，彭教授當年所揭示的《台灣自救運動宣言》，就是今天要走的路，彭教授的精神與他踏過的腳步，會接續的走下去，持續深化台灣民主。

賴清德感謝彭明敏，「謝謝您，彭明敏教授，對台灣而言，您是開創新路的先行者；對我而言，您是令人尊敬的師長、民主前輩，更是共同為理想打拚的夥伴。謝謝您終其一生的奮鬥不懈」。

他說，逝者已遠，典範猶存，對一生浪漫的彭教授，台灣會永遠會懷念、感謝。