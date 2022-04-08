宏都拉斯位於加勒比海岸的Prospera經濟特區周四宣布，該特區已經將比特幣和其他加密貨幣納為法定貨幣。專家透露，還有另外兩地也考慮跟進。

為了促進投資，宏都拉斯政府在2020年成立這個名為「Honduras Prospera」的經濟特區。該特區享有行政、財政和預算自治權。

宏都拉斯發表聲明表示，Prospera靈活的監管機制使其居民、企業和政府能推進加密貨幣的創新，並使用比特幣。

該經濟特區還將允許行政區政府、地方政府和跨國企業在當地管轄範圍內發行比特幣債券。

不過，宏都拉斯央行已表明無法為加密貨幣交易作擔保。該央行曾在3月發布的聲明中表示，使用此類虛擬資產進行的任何交易，都將由進行交易的人承擔責任和風險。

其鄰國薩爾瓦多政府領先全世界，在去年9月採用比特幣作為法定貨幣，然而這項政策推出的過程並不順利，也無法弭平大眾的質疑。

此外，Blockstream前首席策略長Samson Mow透露全球有三個地區正在考慮採用比特幣作為法定貨幣。除了宏都拉斯Prospera經濟特區外，Samson Mow表示，墨西哥總統已經邀請他共商此事的可行性，葡萄牙馬德拉群島自治區（Madeira）政府也在考慮採用比特幣。