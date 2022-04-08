高雄巿議員郭建盟8日在議會質詢指出，高雄巿去年兒少保護成效持續亮紅燈，竟拿4個第1，令人痛心，他建議針對警察、鄰里長、里幹事等通報家暴成案做成獎勵措施，社會局答詢時表示會來研議。

郭建盟指出，兒少通報占兒少人數比率，110年高雄18歲以下兒童及少年21萬4194人，兒少通報數1萬612人，兒少通報占兒少人數比率4.95 ％，六都第一，代表高雄通報數確實偏高。

其次，醫師通報占責任通報比率，108年至110年，高雄醫師通報占責任通報比率連續3年六都第一，3年平均數12.92％，高於六都7.19％與全國7.29％，代表高雄社會安全防網對兒虐預防能力低。

對於身體不當對待人數占兒少數比率，郭建盟也提到，110年高雄18歲以下兒童及少年21萬4194人，就有791人遭到肉體虐待，身體不當對待人數占兒少數比率0.369％，代表高雄每1萬名兒少，就有36人遭到肉體虐待，六都第一，比全國平均每萬名兒少就有26人遭到肉體虐待，多出10人，高雄兒少肉體受虐機率高。

另外，保護服務占兒少人數比率，110年高雄兒少被打到受傷需保護服務占兒少總數0.76％，同樣六都第一。108年至110年的3年平均數，高雄0.73％，比全國0.59％，多出0.14％，代表高雄每萬名兒少比全國多出14人被打到受傷。

郭建盟建議社會局以專案委託專家學者，將醫師通報兒虐比例偏高現象，提出報告，並研議解決方案。整理相關數據，並在高市府跨局處「強化社會安全網計畫」會議提出檢討，另外，高雄透天厝多，可針對對警察、鄰里長、里幹事通報家暴成案做成獎勵措施。

社會局長謝琍琍表示，通報高並非都是兒虐案，在醫師的通報中，以兒少疏忽案件意外最多，包括誤食、跌落或撞傷等，針對里、鄰長或是警察的通報，也會把資料送給民政局、警察局做獎勵。