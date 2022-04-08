澎湃新聞8日報導，據微信公號「《內蒙古日報》」消息，繼內蒙古自治區黨委書記石泰峰多次無預警下鄉督導、突襲檢查，內蒙古黨委副書記、自治區主席王莉霞7日也下鄉，不打招呼、直奔一線，暗訪督辦中央環保督察組交辦嚴重環境汙染信訪案件辦理情況後，嚴厲指出，要深刻反思，為什麼群眾不舉報就發現不了？黨政領導責任在哪裡？部門的監管責任在哪裡？

據《內蒙古日報》連日報導，石泰峰4日到自治區疫情防控工作指揮部口岸城市工作專班暗訪檢查，提出嚴厲批評。隔日，商務廳有關領導和相關人員失職失責即遭嚴肅追責問責處分。6日，第二輪第六批中央生態環境保護督察通報，曝光巴彥淖爾市烏拉特前旗鐵礦等違法違規開採導致生態破壞嚴重問題時，石泰峰第一時間也趕赴現場強調，對具體責任單位和責任人，對背後是否存在利益鏈、關係網和黑惡勢力，必須深挖徹查、堅決懲處。

王莉霞7日當天主持召開第二輪中央生態環境保護督察典型案例整改工作專題會，對整改工作進行再部署、再推動。會後，王莉霞趕往土左旗和土右旗，不打招呼、直奔一線，暗訪督辦中央環保督察組交辦信訪案件辦理情況。

王莉霞首先來到呼和浩特市察素齊鎮瓦窯村，仔細檢查群眾舉報的醫療、建築、生活垃圾汙染環境問題整改情況。看到現場水域已經被垃圾大面積侵占，她嚴厲指出，要深刻反思，為什麼群眾不舉報就發現不了？黨委和政府的領導責任在哪裡？部門的監管責任在哪裡？

得知醫療垃圾主要來自於養殖場時，她嚴肅要求，一定要查清楚企業為什麼不按規範處理垃圾。她強調，整改不能就事論事，必須舉一反三，全面排查問題隱患，發現一例整改一例。對群眾反映的問題要及時將整改情況告知群眾，接受群眾監督，讓群眾滿意。

王莉霞7日還到包頭市薩拉齊鎮電廠固廢填埋場，詳細瞭解問題整改情況。

薩拉齊鎮汙水處理廠西牆有大片汙水，遠遠就能聞到刺鼻的臭味。王莉霞來到汙水池塘邊，看到現場有抽水車正在抽運汙水，排水口附近水面還在翻湧，她指著汙水責問，這些汙水來自哪裡？抽出來的汙水運到哪裡去了？怎麼處理的？王莉霞嚴肅地強調，整改必須真改實改，要堅持綜合治理、系統治理、源頭治理，統籌抓好汙水回收處理和中水循環利用，從根本上解決汙水亂排亂放問題。要堅決把生態環境保護挺在前頭，堅定不移走好以生態優先、綠色發展為導向的高品質發展新路子。

據報導，此前4月2日，王莉霞曾採取「四不兩直」方式，深入鄂爾多斯市準格爾旗，對中央環保督察組轉交信訪案件辦理情況專題暗訪督辦。強調絕不能虛假整改、表面整改、突擊整改，只治標、不治本。嚴肅要求，整改不能就事論事、為改而改，要深挖根源、剷除病灶，堅決把問題整改到位。要舉一反三、全面摸排，壓緊壓實企業主體責任和屬地監管責任，確保整改成果禁得起檢驗。