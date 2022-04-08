受疫情影響 長榮航至月底滬台往返班機減班 12:112022/04/08 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受上海疫情影響，長榮航公告至月底的滬台往返班機減班情形。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因受到上海疫情影響，台灣往返上海航班大受影響，日前包含華航、長榮等航空公司已陸續取消多架班機。長榮航空8日最新公告，再對4月8日到4月30日的長榮、立榮航班進行調整。 在取消航班部分，包含取消4月8日至4月29日浦東至松山往返BR771／772航班；取消4月8日至4月28日浦東至高雄往返BR705／706航班；取消4月9日至4月30日浦東至桃園往返BR711／712航班 。 但仍保留4月28日浦東至桃園往返的BR711／712航班。 疫情燒 傳上海下周限縮外資國際航班載客率至4成 外縣市6確診到過屏東 當中4人玩遍小琉球 #上海 #浦東 #大陸 #航班 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北科大有1生確診 世新線上教學延至17日 13:152022/04/07 生活 國泰投信攜手好好證券 4月底前終身免手續費 19:272022/04/07 財經 越南境外暴增 今起須提供搭機前6小時內抗原快篩報告 14:242022/04/07 生活 基隆一口氣公布22確診者足跡 再有廟口、UNIQLO與秀泰影城入列 15:542022/04/07 生活 111年閩南語認證考試 4月11日起開始報名 10:522022/04/08 新消息 國內線機票4／30漲 民怨銀貨兩迄竟要「補價差」 21:232022/04/07 社會 全國美術比賽得獎作品基隆開展 4／9起高中以下學生免費參觀 11:132022/04/07 生活 母親節快到了！4月家電折扣戰開打 最高1萬回饋搶攻消費者荷包 20:122022/04/07 生活 《期貨》4月台指期漲58點 金融期及電子期攜手開高 09:012022/04/08 財經 《產業》Gogoro遠距敲鐘 股價甦醒 10:012022/04/08 財經 越南入境陽性個案大增 6小時內快篩陰性才能登機 04:102022/04/08 生活新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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