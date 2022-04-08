因受到上海疫情影響，台灣往返上海航班大受影響，日前包含華航、長榮等航空公司已陸續取消多架班機。長榮航空8日最新公告，再對4月8日到4月30日的長榮、立榮航班進行調整。

在取消航班部分，包含取消4月8日至4月29日浦東至松山往返BR771／772航班；取消4月8日至4月28日浦東至高雄往返BR705／706航班；取消4月9日至4月30日浦東至桃園往返BR711／712航班 。

但仍保留4月28日浦東至桃園往返的BR711／712航班。