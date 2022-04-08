經機車行老闆將車輛載回店內修理，情侶兩人終於順利能夠踏上快樂的旅程，也非常感謝警方的熱心協助。（台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

23歲的阮姓外籍男子趁著休假期間與女友相約至台中太平區頭汴山區遊玩，一清早就騎車至知名景點蝙蝠洞遊憩，結果欲往下一個景點時，機車引擎卻發不動，所幸頭汴派出所員警巡邏經過發現受困路旁的兩人，男子以簡單的字彙向警方表示機車無法發動，貼心的員警見狀協助通知附近機車行提早營業，順利助兩人脫困，男子直呼：「機車不給力！真是掃興！」。

太平警分局頭汴派出所警員廖晉賢、賴俊杰日前早上8點多巡邏巡經長龍路沿線知名景點蝙蝠洞附近，忽然見到有一對男女向員警示意，廖、賴2員立即前往協助，原來是越南籍阮姓男子機車發不動了，男子表示自己剛好排休，就跟女友相約欲從頭汴山區一路玩到南投，結果才出發到第一站結束後機車竟然發不動了，大清早的前不著村後不著店，兩人一時不知所措，所幸遇見巡邏的員警協助。員警嘗試發動機車引擎，但卻徒勞無功，為幫忙他們能盡興旅遊，還貼心聯繫附近機車行的老闆前來拖運及維修，順利化解這窘境。

最後機車行老闆將車輛載回店內修理，雖然男子直呼：「機車不給力！」隨後再一番維修後，情侶兩人終於順利能夠踏上快樂的旅程，也非常感謝警方的熱心協助。