金門縣政府表示，目前確診病例仍為4例。7日傍晚金門衛生局接獲其他縣市轉介3名確診個案，一家三口來金門旅遊。（金門縣政府提供）

金門縣政府表示，目前確診病例仍為4例。7日傍晚金門衛生局接獲其他縣市轉介3名確診個案，一家三口來金門旅遊。（金門縣政府提供）

金門縣政府表示，目前確診病例仍為4例。7日傍晚金門衛生局接獲其他縣市轉介3名確診個案，一家三口來金門旅遊。（金門縣政府提供）

金門縣政府表示，目前確診病例仍為4例。7日傍晚金門衛生局接獲其他縣市轉介3名確診個案，一家三口來金門旅遊。（金門縣政府提供）

金門縣政府表示，目前確診病例仍為4例。7日傍晚金門衛生局接獲其他縣市轉介3名確診個案，一家三口來金門旅遊。（金門縣政府提供）

金門縣政府表示，目前確診病例仍為4例。7日傍晚金門衛生局接獲其他縣市轉介3名確診個案，一家三口來金門旅遊。（金門縣政府提供）

金門縣政府表示，目前確診病例仍為4例。7日傍晚金門衛生局接獲其他縣市轉介3名確診個案，一家三口來金門旅遊。（金門縣政府提供）

本土疫情升溫，金門縣政府表示，目前確診病例仍為4例。7日傍晚金門衛生局接獲其他縣市轉介3名確診個案，這外縣市確診個案案號為25195、25196、25197，三人為同住家人，三位確診個案可傳染期曾於金門自由行4日，足跡遍布全島5鄉鎮。

一家三口4月1日搭乘立榮航空B7-8801來金旅遊；4月2日出現發燒、咳嗽等症狀；4月4日結束旅程回台；4月5日確診。

三位確診個案旅遊足跡已於4月8日凌晨完成疫調。旅遊足跡遍及大小金門五鄉鎮，如足跡表所示。縣府也已要求匡列之接觸者入住防疫旅館，除可縮小感染源的擴散，並可有效控管疫情，保護老人及幼童，亦可避免居家隔離者擅自外出與他人接觸。足跡點環保局已陸續清消中，請鄉親毋需恐慌，鄉親倘有呼吸道等症狀，請盡速就醫，勿搭公共運輸。

金門縣政府表示，考量疫情變化，加強防疫措施，參加「金門馬拉松」必須先打滿3劑疫苗，報到時縣府也會提供快篩劑，若未打滿3劑、無法配合快篩者，改為線上跑。縣府各項大型活動，也朝此方向來規劃。縣府將密切觀察疫情變化，未來大型活動將視整體疫情變化滾動調整，不排除加強相關防疫措施。

未來所有疫情將動態公布於「金門縣政府臉書及[email protected]」、「金門縣衛生局臉書」、「躍動金門-楊鎮浯臉書及[email protected]」。相關資訊公布時序，第一階段「將有明確時間及地點，即先公布足跡圖供民眾了解」。第二階段「疫調進度-公布確診資料、匡列人數」。

縣指揮中心呼籲，鄉親應配合疫情調查並主動積極配合各項防疫措施，提醒鄉親勿散播未經證實之相關訊息，以免觸法受罰，對疫調不實者，縣府將依傳染病防治法第43條第2項，處6萬元以上至30萬元以下的罰鍰，依法嚴正處理。避免不必要之恐慌並造成防疫人員之困擾。

鄉親倘有呼吸道等症狀，本縣禾心診所及康橋診所為中央指定之社區定點發放公費COVID-19家用快篩試劑之合約院所，可前往掛號看診，由醫師評估有必要者發放快篩試劑；無症狀者如有快篩之需要，可至藥局或便利商店自行採購。