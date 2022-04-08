行政院近期接連宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」及推動《平均地權地權條例》修法，希望藉由租金補貼及打炒房行為，落實居住正義。不過，民眾黨立法院黨團認為，政府應該要「囤房重稅、出租減稅」，租屋市場透明化，才能讓300億租金補貼真正有效。

蔡英文總統提出的「房市三箭」政策過了6年，如今民眾不只「買不起房」，也漸漸「租不起房」，民眾黨立委張其祿、賴香伶、蔡壁如今舉行記者會，呼籲政府加速興辦社會住宅、精進租屋實價登錄，並持續把關300億租金補貼的成效。

張其祿表示，目前台灣房市面臨三大困境，首先是缺乏「健全房地產市場方案」，執政黨否決能提高持有成本的「實價課稅」與「囤房稅」，全台房價也自2017至2021年5年內飆漲32.8％；其次是社會住宅進度嚴重落後，社宅佔比僅2％，遠低於韓國8.9％、香港30.4％及新加坡80％；第三是《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，擴大了都市更新及貧富居住落差。

行政院日前宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，張其祿認為，若未解決租屋黑市問題，租屋族難以真正受惠，例如許多符合補貼申請資格的資屋族，因為房東不允許或以調漲為租為由，導致於租屋族無法申請租金補貼，政府除應推動租屋實價登錄精進，打破租屋黑市，對於租屋糾紛，應準用《消費者保護法》申訴、調解程序。

賴香伶說，政府粗估台灣約有87萬租屋量，但社宅包租代管登錄33234戶、租賃實價登錄只有39869戶，總共只有7.2萬戶登錄，這樣嚴重的租屋黑市，不只讓政府根本無法掌握當前租屋市場價格現況，對租屋族也嚴重缺乏保障。

蔡壁如說，台灣住宅政策分為三個階段，從國民住宅條例、合宜住宅到現在的社會住宅，但合宜住宅出現有人過了政府規定的5年禁售期，就開始轉賣炒作，導致房市炒作更惡化，呼籲政府要推動「囤房重稅、出租減稅」，租屋市場透明化，才能讓300億租金補貼真正有效。