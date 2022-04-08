運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果額頭和臥蠶皺紋多，或者有魚尾紋、眉毛短、眼角下垂，這些都是勞碌命的特徵，一生奔波忙碌，沒有閒下來的一天。

▍1.額頭紋多早年勞碌

所謂抬頭紋就是指額頭上出現的橫紋，年輕時即有抬頭紋的人通常家境都不好，家庭條件差，事業上的起步晚，容易落後他人。年紀輕輕就很多抬頭紋的人，年少奔波，早年運程阻滯，很早就步入社會謀生，或是擔起養家的重任，這是早年勞碌的典型特徵。

▍2.臥蠶雜紋多晚年勞碌

臥蠶位於下眼瞼的位置，這裡也是子女宮，掌管著人的子女運。臥蠶有雜紋的人子女運比較差，而且容易有生育方面的煩惱。就算有了孩子，往往關係不佳，家庭氣氛陰鬱。臥蠶有雜紋的人到了老年，子女不會陪伴左右，生活很孤獨，缺少照顧，比較辛苦。

▍3.眉毛短為錢財勞碌

眉毛長度不超過眼睛，這類人除了正職的工作外，多半會利用空檔的時間兼差其他副業，是個名副其實的守財奴。他們樂於賺錢，永遠捨不得放下手邊工作好好休息，是天生的勞碌命。

▍4.魚尾紋多為婚姻勞碌

魚尾紋所在的部位，是面相上俗稱的夫妻宮，這種人總是會為另一半操勞，經常會為了討對方開心，赴湯蹈火在所不辭，反而把自己搞得非常累，是婚姻中付出的那一方。如果魚尾紋超過三條，說明此人精力充沛，在職場或情場上都能掌控局面，積極的追求自己想要的。

▍5.眼角下垂為工作勞碌

眼角下垂的人心機重，企圖心強，有自己的目標，他們是那種不達目的，絕不會輕易善罷甘休的人。這種長相往往是典型的工作狂，屬於事業勞碌型。過度勞累不利健康，再優秀的事業也需要擁有強健的身體來支撐。

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